"Воины духа": первый военный блокбастер-спектакль представят на "ВТБ Арене"

Фото: предоставлено оргкомитетом проекта "Воины духа"

29 февраля на "ВТБ Арене" представят военный блокбастер "Воины духа", посвященный 20-й годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ.

Главные роли исполнят Дмитрий Дюжев, Никита Пресняков, Теона Дольникова, Игорь Жижикин, Юрий Мельников и Игорь Миркурбанов. А благодаря авторскому музыкальному решению в постановке совместят разные направления – от рэпа до рок-музыки.

"Происходящее на сцене, сюжет, актеры, стиль музыки понятны молодому поколению. Мы показываем и компьютерные игры, и уличные "разборки", и любовь. Но главное, что за всем этим в душах каждого героя живет память предков, великий "дух воинов", – говорит автор идеи Константин Ахапкин.

Сюжет спектакля разворачивается вокруг молодого человека, увлеченного компьютерными играми. Провайдер (он же бес) направляет его в полное погружение в виртуальную жизнь, оторванную от реальности. Однако молодой человек знакомится в интернете с настоящими героями. Ему рассказывают о простых, храбрых парнях, защитниках своего Отечества, о преданной дружбе и настоящей любви. Когда приходит время, герой виртуального мира делает свой выбор и присоединяется к бойцам ВДВ.

В постановке задействована одна из лучших каскадерских групп России, которая наполняет спектакль технологическими спецэффектами разного уровня сложности.

"Воины духа" – уникальный для России жанр: патриотическое музыкальное шоу с применением зрелищных мультимедийных технологий, большой работой актеров и каскадеров. Это первое в России масштабное театральное действие подобной тематики, потому что обычно мы видим похожие технологии только на экранах кинотеатров", – говорит режиссер-постановщик Вячеслав Кулаев.

Военный музыкальный спектакль "Воины духа" проходит при поддержке министерства обороны РФ, ДОСААФ, Воздушно-десантных войск и Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Детали и билеты доступны по ссылке.