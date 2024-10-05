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05 октября, 14:19

Культура

Ушла из жизни экс-главный редактор Союзмультфильма Татьяна Папорова

Фото: телеграм-канал SHOT

Бывший главный редактор киностудии Союзмультфильм Татьяна Папорова ушла из жизни в возрасте 82 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киностудии.

"К сожалению, Татьяны Папоровой не стало", – цитирует агентство своего собеседника.

Она занимала эту должность с 2006 года. До этого назначения Папорова на протяжении многих лет контролировала создание мультфильмов.

Так, она стала автором сценария для "Ну, погоди!", "Винни-Пуха", "Чебурашки" и "Бременских музыкантов".

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