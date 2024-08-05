Депутат МГД Герасимов: для участия в фестивале "Будем жить" прислали 410 работ из 15 стран

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Для участия в XIII Международном кинофестивале "Будем жить", который пройдет в Москве c 15 по 25 августа, было прислано 410 работ из 15 стран. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проведению кинофестиваля, сообщил его президент, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Мы приурочили фестиваль к Году семьи в России. Поэтому и на открытии, и в рамках просмотренных программ именно этим вопросам уделяли особое внимание. Напомню, что наш фестиваль – международный. Несмотря на разные сложности, для участия в конкурсе было прислано 410 работ из 15 стран. По итогам отбора в нашей программе будет игровое кино – восемь полнометражных и 22 короткометражных фильма, а также 10 документальных лент", – сказал Герасимов.

В программу включены фильмы, представленные творческими коллективами из России, Белоруссии, Ирана, Киргизии и Узбекистана.

"В этих фильмах снимались такие популярные артисты, как Александр Олешко, Нонна Гришаева, Ольга Сутулова, Алексей Шевченко, Мария Смольникова, Татьяна Догилева, Максим Стоянов, Агата Муцениеце, Данил Стеклов и другие. Площадки фестиваля – Центральный дом кино, Библиотека имени Эйзенштейна и, как всегда, шатер на Поклонной горе", – добавил Герасимов.

По его словам, режиссер и продюсер Джаник Файзиев будет председателем жюри в категории "полный метр".

"У нас достаточно большой внеконкурсный показ фильмов, мы в этот раз пригласили принять участие российские сериалы, такие как "Плакса", "Денискины рассказы". В этом году мы будем показывать кино и на открытых площадках: на Тверском бульваре, в Парке культуры, так что, я думаю, это вызовет большой интерес у наших зрителей. В рамках фестиваля будет проведен круглый стол "Москва – столица креативных индустрий", будем обсуждать актуальные тренды и проблемы российской киноиндустрии", – рассказал Герасимов.

Депутат Мосгордумы добавил, что в этом году открытие фестиваля пройдет в кинотеатре "Художественный".

"Завершать мы будем 25 августа, пройдет специальный показ документального фильма Романа Костомарова (олимпийский чемпион по фигурному катанию. – Прим. ред.) "Рожденный дважды", его представит сам герой этой картины. Все лауреаты получат хорошие призы от нас и наших партнеров", – сказал Герасимов.

Ранее сообщалось, что общегородская акция "Ночь кино" состоится в Москве в девятый раз. В рамках нее зрители смогут увидеть на больших экранах отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины. Мероприятие пройдет 24 августа в рамках Московской международной недели кино.