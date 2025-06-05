Дочь Алентовой опровергла сообщения об операции у артистки

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Актрисе театра и кино, народной артистке России Вере Алентовой не делали никакой операции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ее дочь, телеведущую Юлию Меньшову.

Ранее телеграм-канал SHOT заявлял, что звезда фильма "Москва слезам не верит" попала в больницу из-за жалоб в области живота. Врачи якобы нашли у нее новообразование, а затем успешно провели операцию.

"Вера Валентиновна прекрасно себя чувствует и ежедневно ходит на работу во ВГИК, а также в Театр имени Пушкина", – сказала на это Меньшова.

Сама 83-летняя Алентова сообщила, что жива и здорова, а также поблагодарила за внимание, передает aif.ru.

Известность Алентова получила после выхода на экраны фильма ее супруга режиссера Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979). Она исполнила главную роль Екатерины Тихомировой. Супруги прожили вместе с 1969 по 2021 год. В браке родилась дочь Юлия.

Ранее народная артистка России Светлана Дружинина опровергла слухи о якобы плохом самочувствии. Утверждалось, что ее якобы дважды за месяц госпитализировали из-за скачков давления, вызванных аномальной жарой в Москве. Однако артистка попросила "отстать от нее с этой чепухой".

