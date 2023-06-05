Во втором сезоне сериала по "Властелину колец" будет два Саурона – СМИ

кадр из сериала "The Lord of the Rings: The Rings of Power"; режиссер – Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей; производство – Amazon Studios

Во втором сезоне шоу "Властелин колец: Кольца власти" появятся два Саурона. Об этом пишет издание Fellowship of Fans.

Одним из них станет уже знакомый зрителям по первому сезону Чарли Виккерс – настоящий Саурон, который будет порабощать Средиземье. Второй Саурон, как отмечает издание, будет "красивый" и "ангельский", с длинными черными волосами и костюмом в черно-золотой цветовой палитре.

Предполагается, что второй Саурон – это Аннатар, облик, при помощи которого Саурон пытался вызвать доверие у эльфов. Толкин описывал его как прекрасное существо.

Второй сезон "Колец власти" выйдет не раньше 2024 года.

1 марта сообщалось, что компания Warner Bros. планирует выпустить новые кинопроекты по "Властелину колец". Киностудия совместно с New Line Cinema заключили контракт с компанией Embracer Group, специализирующейся на производстве компьютерных игр, отметил глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

В октябре 2022 года в Великобритании начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти". По информации СМИ, новый сезон будет состоять из восьми серий. В историю введут нового персонажа – Кирдана Корабела, одного из старейших эльфов Средиземья.

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