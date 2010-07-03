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11:21

Группа "Ленинград" выпустила провокационный клип

культура

11:21

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Фото: youtube.com/Ленинград | Leningrad

Группа "Ленинград" представила клип на песню "i_$uss". Видео опубликовано на канале коллектива в YouTube в среду, 5 июня.

По сюжету, девушка приходит в танцевальный клуб, употребив запрещенные вещества. Там она увлекается молодым человеком, похожим на Иисуса Христа. В заставке создатели ролика указали, что не преследовали цель оскорбить верующих. Режиссер видео – Лео Колосовский.

В конце мая группа опубликовала клип "Кабриолет", в котором снялась телеведущая и актриса Алла Михеева. В тексте песни упоминается Егор Летов, а в припеве звучит строчка "Все идет по плану". Героиня Михеевой садится в машину и пытается привести себя в порядок прямо за рулем, из-за чего постоянно попадает в аварии.

В марте лидер группы Сергей Шнуров рассказал о закрытии "Ленинграда", объяснив решение тем, что закончилась близкая группе "эпоха застоя". Он также отметил, что гастрольный тур группы в девяти российских городах станет последним.

14 июня "Ленинград" выступит в Москве. В графике также – Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.

В 2008-м группу уже распускали. Коллектив вновь заявил о себе в 2010 году. Сейчас на канал "Ленинграда" в YouTube подписаны более двух миллионов человек. Самым просматриваемым видео стал клип "Экспонат". За три года его посмотрели более 141 миллиона человек.

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