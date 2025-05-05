Второй сезон сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город" выйдет в прокат 5 мая

Фото: кадр из телесериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город"; режиссер – Кевин Даулинг; Лорен С; Яконелли; Майкл Е.; Сатраземис; производство – AMS Studios; American Movie Classics

Второй сезон сериала "Ходячие мертвецы: Мертвый город" станет доступен в онлайн-прокате в России 5 мая, передает газета "Известия".

Новая лента предполагает восемь эпизодов, в отличие от первого сезона с шестью сериями, с более насыщенным и глубоким сюжетом.

Многосерийный фильм рассказывает о повседневной жизни в условиях зомби-апокалипсиса в США и последующего постапокалиптического процветания. Первый сезон, являющийся спин-оффом основного сериала "Ходячие мертвецы", вышел в июне 2023 года. Второй сезон стартовал 4 мая во всем мире и стал доступен в "Амедиатеке" в России на следующий день.

С 2003 года франшиза "Ходячих" разрослась до семи полноценных сериалов, восьми веб-сериалов, множества новелл, видеоигр и комиксов. Главным дистрибьютором сериалов является американский телеканал AMC. Официальный релиз второго сезона в России происходит одновременно с мировым.

"Мертвый город" – это ответвление от основной серии, которая завершилась после 11 сезонов в 2021 году. Сюжет крутится вокруг двух главных героев, одним из которых является Ниган, сыгранный Джеффри Дином Морганом.

Тем временем стали известны актеры на главные роли в фильме "Голодные игры. Рассвет Жатвы". Роль Хеймитча Эбернети сыграет Джозеф Зада, а его возлюбленную Ленор Дав Бэйрд – Уитни Пик.

Съемки запланированы на лето-осень. Действие картины будет происходить за 24 года до событий первой трилогии, сосредоточившись на молодости Эбернети. Фильм выйдет в прокат 20 ноября 2026 года.