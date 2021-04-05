Фото: Москва 24/Никита Симонов

XX Весенний фестиваль цветов пройдет в "Аптекарском огороде" с 10 апреля по 31 мая этого года, передает пресс-служба сада.

Впервые за всю историю проведения фестиваль состоится на несколько недель раньше обычного. Это связано с аномально теплой погодой.

"Гости сада смогут увидеть рекордное количество тюльпанов – более 100 тысяч, а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения", – говорится в сообщении.

К открытию фестиваля "Аптекарский огород" украсят тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы и первоцветы. В пресс-службе подчеркнули, что ни в одном месте России нет такого разнообразия весенних растений.

"В основе нашего первоцветного ковра – характерные для средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы, которые были в "Аптекарском огороде" всегда: микропопуляция полностью изолирована от Подмосковья и сохраняется в саду с допетровских времен. Цветение этих растений длится совсем недолго, но значение для экосистемы огромно. Пыльца и нектар первоцветов – практически единственная пища для насекомых ранней весной. Многие эфемероиды занесены в Красную книгу", – добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в конце апреля москвичи смогут увидеть цветение яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаля, черемухи. Кроме того, распустятся экзотические и теплолюбивые магнолии.

"В "Аптекарском огороде" расцветут три вида сакуры: вишня Саржента (сахалинская), вишня ниппонская (курильская) и вишня пильчатая, а также многочисленные сорта (Аманогава с темно-розовыми бутонами, Канзан с розово-красными бутонами и так далее). Кроме того, в саду растет самая настоящая сакура из Японии – вишня мелкопильчатая сорта Тисима, привезенная прямо со склонов горы Фудзияма. Такой щедрый подарок саду сделала столица Японии Токио в мае 2010 года", – объяснили в саду.

Там добавили, что коллекция сада также содержит более 50 видов и сортов сирени.

Ранее стало известно, что около 10 миллионов цветов украсят Москву в майские праздники. А примерно 50 миллионов цветов, включая осенние посадки, будут украшать Москву в течение всего весеннего и летнего периода.

