Аскольд Запашный: конфликт с Никулиным в большей степени связан с Эдгардом

Фото: телеграм-канал "Аскольд Z"

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный объяснил конфликт с гендиректором цирка на Цветном бульваре Максимом Никулиным. В беседе с Москвой 24 он рассказал, что по большей части конфликт относится к его брату Эдгарду.

По словам Запашного, у них долгое время были хорошие взаимоотношения со всей семьей Никулина.



Аскольд Запашный худрук Большого Московского государственного цирка Я всегда считал, что они всей своей командой и семьей во многом неправильно себя ведут по отношению к цирку в целом, часто оставаясь безучастными и безразличными, когда нужна помощь фамилии и их репутации. В том числе отстаивая цирк с животными, защищая русский цирк и так далее, они держатся позиции удобной.

Эдгард Запашный неоднократно высказывался в адрес сына легендарного актера Юрия Никулина Максима и упрекал его в лицемерии. По его словам, после начала СВО тот ни разу не побывал на новых территориях России, хотя до спецоперации ездил туда регулярно. Также Никулин поздравил с днем рождения президента Всемирной организации цирков Урса Пилса, который осудил Россию. С его подачи российским артистам якобы запретили выступать на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло.

В ответ Никулин обвинял дрессировщика в травле женщин.

В ноябре 2024 года Эдгард Запашный подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении телеграм-канала "Цирковые" после слов об аморальном чудовище. В иске он указал, что канал распространяет недостоверную и порочащую информацию, направленную на формирование мнения о директоре цирка как о "похотливом человеке, сексисте, аморальном чудовище".