Церемония вручения "Грэмми" отложена на неопределенный срок из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"
Церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" отложена на неопределенный срок из-за распространения COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на Академию звукозаписи США.
"После тщательного изучения и консультаций с властями города и экспертами в области здравоохранения, а также представителями индустрии и нашими многочисленными партнерами, академия звукозаписи и телеканал CBS переносят 64-ю церемонию вручения Грэмми", – говорится в сообщении.
По словам организаторов мероприятия, здоровье и безопасность музыкального сообщества и сотен людей, работающих над созданием премии является приоритетом.
"Учитывая неопределенность вокруг штамма "Омикрон", проведение церемонии 31 января представляет слишком большой риск", – отмечается в заявлении.
В прошлом году премию также переносили, однако, несмотря на это, 63-я музыкальная премия "Грэмми-2021" состоялась и прошла в Лос-Анджелесе. По количеству номинаций в 2021 году лидировала певица Бейонсе – она стала первой исполнительницей за всю историю премии, которая завоевала 28 статуэток в 9 категориях. Далее следуют исполнительницы Родди Ричч, Тейлор Свифт и Дуа Липа, получившие по шесть номинаций.
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