Мединский назвал себя ведомственным патриотом

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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что предпочитает фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова киноленте "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.



"Потому что она – при поддержке Министерства культуры. А я ведомственный патриот", – заявил чиновник в интервью RT.

Обе картины стали одними из самых популярных российских кинолент 2017 года. Фильмы получили несколько престижных наград, а "Нелюбовь" также номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Ранее Мединский рассказал о своем отношении к баттл-рэпу и объяснил, почему Oxxximiron (Мирон Федоров) нравится ему больше, чем Гнойный (Вячеслав Машнов), также известный как Слава КПСС.