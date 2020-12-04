Москва онлайн: Иосиф Райхельгауз расскажет о путешествиях на квадроциклах и снегоходах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

5 декабря у режиссера Иосифа Райхельгауза пройдет творческий вечер в честь выхода его книги об экстремальных путешествиях "Странные страны. Записки русского путешественника".

Иосиф Райхельгауз не только худрук театра "Школа современной пьесы", режиссер, народный артист России, он еще и неутомимый путешественник. В своей книге он рассказал о путешествиях и экспедициях в Мексику, Новую Зеландию, Казахстан, Иран, Узбекистан и другие страны. Особенность этих поездок в том, что маршрут всегда был труднопроходимым, однако преодолевался он не пешком, а на джипах, мотоциклах, квадроциклах, снегоходах и прочих видах транспорта.



На творческом вечере Иосиф Райхельгауз расскажет об экспедициях и целях экстремальных путешествий. Зрители также увидят фрагменты фильмов, которые режиссер снимал в поездках вместе с оператором Василием Мазжухиным.

Смотрите трансляцию 5 декабря в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.