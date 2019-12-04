Facebook создал путеводитель по российскому театру

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Facebook представил "Путеводитель по театральному миру России", созданный в рамках кампании Theatre Going Digital, сообщает "Газета.ру".

В подборку включили как классические постановки, так и экспериментальные проекты в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Перми и Казани.

Среди них – аудиоспектакль "Рок-Тверская" об истории взлета русского рока в 90-е годы, созданный студией "История будущего" Михаила Зыгаря совместно с Facebook и Instagram.

"Театр. На вынос" в этом году представил цикл спектаклей Poe.Tri – прогулок с поэтами по значимым для них местам. Режиссер Максим Карнаухов рассказал, что маршрут – попытка рассказать про человека не словами, а посредством того, чтобы прожить его день, пройти по его местам, посидеть в его любимом кафе.

Помимо экспериментальных форматов, Facebook предлагает спектакли, действие которых разворачивается преимущественно на сцене. Это, в частности, "Дон Кихот" Лорана Илера и балет "Нуреев" Кирилла Серебренникова, получивший в этом году театральную премию "Золотая маска".

Осенью 2019 года для туристов разработали три новых путеводителя по столице, которые расскажут об основных достопримечательностях Москвы, культурных событиях и местах для отдыха с детьми. Путеводители сделаны на русском, английском и китайском языках.