Андрей Могучий поставит в Театре Наций сказку о девяностых

Фото: пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
15, 16 и 17 декабря в Театре Наций состоится премьера спектакля "Сказка про последнего ангела" режиссера Андрея Могучего – художественного руководителя БДТ им. Г. А. Товстоногова, многократного лауреата премии "Золотая маска". В постановке примут участие народная артистка России Лия Ахеджакова и Виктория Мирошниченко, известная по фильму "Дылда" Кантемира Балагова. На роль главной героини приглашена актриса Муся Тотибадзе, уже сыгравшая в спектаклях Театра Наций "Синяя синяя птица" и "Любовницы".
В основу "Сказки про последнего ангела" положены рассказы Романа Михайлова. Доктор физико-математических наук, профессор РАН, в разное время Михайлов увлекался философией, танцами и театром. В конце 2010-х стал известен как литератор. Его романы "Равинагар" (2017) и "Изнанка крысы" (2018) номинировались на литературную премию "Национальный бестселлер".
"В рассказах Романа Михайлова – заряд подлинности и чистоты, – говорит Могучий. – Его герои – это наивные, странные люди, "люди тайн". Они живут в том же мире, что и мы, но у них особое зрение – видеть и чувствовать мир иначе: целостно, открыто, по-настоящему. Они могут ходить по невидимым тропкам между реальностью и сном, разговаривать с небом, слышать голоса травы и ветра. И благодаря этой своей способности быть с природой одним целым, быть в подлинном смысле как дети, они могут менять то, что в нашем мире принято называть реальностью. Они действительно могут спасти мир своей искренностью и любовью".
Также в основе нового спектакля лежит одноименная сказка сценариста Алексея Саморядова. Постановка Могучего (по его собственному определению) – это путешествие от рождения к смерти (а может, наоборот) сквозь видения, знаки, сны. Главный герой Андрей по воле случая попадает в психиатрическую больницу, парадоксальным образом именно там впервые в жизни обретает настоящих друзей и получает шанс изменить свою жизнь. Герою предстоит пройти длинный путь к своей мечте, умереть и воскреснуть в новом качестве. Действие спектакля разворачивается в 1990-е годы.
Для Андрея Могучего это уже вторая совместная работа с Театром Наций. Первая – спектакль Circo Ambulante с участием Лии Ахеджаковой – была выпущена в 2012 году. Автором художественной концепции "Сказки про последнего ангела" станет Мария Трегубова, многократный лауреат премии "Золотая маска", разработавшая сценографию и костюмы более чем к 50 спектаклям в Москве, Санкт-Петербурге, Дюссельдорфе, Хельсинки и Будапеште.
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