Андрей Могучий поставит в Театре Наций сказку о девяностых

Фото: пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

15, 16 и 17 декабря в Театре Наций состоится премьера спектакля "Сказка про последнего ангела" режиссера Андрея Могучего – художественного руководителя БДТ им. Г. А. Товстоногова, многократного лауреата премии "Золотая маска". В постановке примут участие народная артистка России Лия Ахеджакова и Виктория Мирошниченко, известная по фильму "Дылда" Кантемира Балагова. На роль главной героини приглашена актриса Муся Тотибадзе, уже сыгравшая в спектаклях Театра Наций "Синяя синяя птица" и "Любовницы".

В основу "Сказки про последнего ангела" положены рассказы Романа Михайлова. Доктор физико-математических наук, профессор РАН, в разное время Михайлов увлекался философией, танцами и театром. В конце 2010-х стал известен как литератор. Его романы "Равинагар" (2017) и "Изнанка крысы" (2018) номинировались на литературную премию "Национальный бестселлер".

"В рассказах Романа Михайлова – заряд подлинности и чистоты, – говорит Могучий. – Его герои – это наивные, странные люди, "люди тайн". Они живут в том же мире, что и мы, но у них особое зрение – видеть и чувствовать мир иначе: целостно, открыто, по-настоящему. Они могут ходить по невидимым тропкам между реальностью и сном, разговаривать с небом, слышать голоса травы и ветра. И благодаря этой своей способности быть с природой одним целым, быть в подлинном смысле как дети, они могут менять то, что в нашем мире принято называть реальностью. Они действительно могут спасти мир своей искренностью и любовью".

Также в основе нового спектакля лежит одноименная сказка сценариста Алексея Саморядова. Постановка Могучего (по его собственному определению) – это путешествие от рождения к смерти (а может, наоборот) сквозь видения, знаки, сны. Главный герой Андрей по воле случая попадает в психиатрическую больницу, парадоксальным образом именно там впервые в жизни обретает настоящих друзей и получает шанс изменить свою жизнь. Герою предстоит пройти длинный путь к своей мечте, умереть и воскреснуть в новом качестве. Действие спектакля разворачивается в 1990-е годы.

Для Андрея Могучего это уже вторая совместная работа с Театром Наций. Первая – спектакль Circo Ambulante с участием Лии Ахеджаковой – была выпущена в 2012 году. Автором художественной концепции "Сказки про последнего ангела" станет Мария Трегубова, многократный лауреат премии "Золотая маска", разработавшая сценографию и костюмы более чем к 50 спектаклям в Москве, Санкт-Петербурге, Дюссельдорфе, Хельсинки и Будапеште.

С 2006 года Театр Наций возглавляет народный артист России Евгений Миронов. За это время театру удалось привлечь к работе главных мировых и российских режиссеров: Стефана Брауншвейга, Роберта Уилсона, Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Кирилла Серебренникова, Максима Диденко, Константина Богомолова, Виктора Рыжакова и многих других. Театр работает по уникальной для России проектной системе: не имея собственной труппы, привлекает для своих постановок ведущих российских артистов. На сцену Театра Наций выходят Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Юлия Пересильд, Анатолий Белый, Виктор Вержбицкий, Сергей Чонишвили, Игорь Верник, Вениамин Смехов, Игорь Гордин, Андрей Смоляков и другие.