Новый сезон реалити-шоу "Вызов" выйдет на ТВ в октябре

Фото: tnt-online.ru

С 14 октября по 16 декабря на телеканале ТНТ будут транслировать новый сезон шоу "Вызов". Создателями проекта выступают холдинг "Газпром-медиа", компания "Иннопрактика" и Минобрнауки РФ.

Главной целью шоу является намерение обратить внимание на достижения современной науки и искусства. Оно было снято в рамках общей программы по продвижению актуальных конструктивных ценностей молодого поколения.

Участие в спортивно-интеллектуальном проекте примут блогеры, артисты, молодые ученые и представители сферы искусства. В прошлом сезоне участниками шоу выступили фигуристка Евгений Медведева, видеоблогер Катя Адушкина, писатель Булат Ханов, блогер и музыкант Егор Шип и другие.

Ознакомиться с подробной информацией о шоу можно на его сайте.

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