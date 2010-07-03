Мишель Пфайффер хочет вернуться в Россию как туристка

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Голливудская актриса Мишель Пфайффер приехала в Москву на премьеру картины "Малефисента: Владычица тьмы" режиссера Хоакима Роннинга. Актриса призналась, что хотела бы вновь посетить Россию, но уже как туристка, сообщает РИА Новости.

"Я бы хотела вернуться в Россию в качестве туриста, провести здесь время", – заявила Пфайффер. "Когда ты работаешь, у тебя нет времени, чтобы погулять по достопримечательностям", – отметила она.

Актриса также напомнила, что ранее провела в СССР шесть недель, снимаясь в фильме "Русский отдел" Фреда Скеписи. "Мне понравилось знакомиться с русскими людьми, они очень радушные – приглашают домой, угощают", – вспоминает Пфайффер. По ее словам, тогда она стала постепенно вливаться в русскую культуру, однако понимает, что с тех пор в России очень многое изменилось.

В фильме "Малефисента: Владычица тьмы", который стал продолжением "Малефисенты" 2014 года, Пфайффер сыграла злую королеву Ингрид. Ее партнерами по съемочной площадке были Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон.

Ранее сообщалось, что знаменитый японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима побывал на экскурсии в столичной подземке. Он заявил, что московское метро прекрасно подходит для создания игровых локаций в компьютерных играх.