Гейм-дизайнер Хидео Кодзима побывал в московском метро

Фото: Москва 24

Московское метро прекрасно подходит для создания игровых локаций в компьютерных играх. Об этом заявил журналистам японский разработчик, дизайнер, сценарист и продюсер видеоигр Хидео Кодзима.

По личной просьбе гейм-дизайнера, ему организовали экскурсию по столичной подземке. Гость из Японии высоко оценил ее архитектуру и технологичность.

"Мне кажется, что с точки зрения гейм-дизайна московское метро отлично подходит для создания интересных уровней", – подчеркнул разработчик видеоигр. "Кроме того, с эстетической точки зрения, метро, – очень интересное и красивое пространство, которое при воссоздании в игре даст невероятную атмосферу", – отметил Хидео Кодзима.

По словам гейм-дизайнера, благодаря современным технологиям можно с фотографической точностью воссоздавать реальные интерьеры.

Хидео Кодзима приехал в Москву на выставку "ИгроМир" и фестиваль Comic Con Russia, которые проходят с 4 по 6 октября. Там он представит игру DeathStranding для PlayStation 4.

Хидео Кодзиму считают одним из создателей жанра "Стелс". Он известен во всем мире нововведениями в области сторителлинга и кинематографическими вставками в компьютерных играх. В 2015 году японский разработчик основал студию Kojima Productions.