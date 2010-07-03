Гейм-дизайнер Хидео Кодзима побывал в московском метро

Московское метро прекрасно подходит для создания игровых локаций в компьютерных играх. Об этом заявил журналистам японский разработчик, дизайнер, сценарист и продюсер видеоигр Хидео Кодзима.
По личной просьбе гейм-дизайнера, ему организовали экскурсию по столичной подземке. Гость из Японии высоко оценил ее архитектуру и технологичность.
"Мне кажется, что с точки зрения гейм-дизайна московское метро отлично подходит для создания интересных уровней", – подчеркнул разработчик видеоигр. "Кроме того, с эстетической точки зрения, метро, – очень интересное и красивое пространство, которое при воссоздании в игре даст невероятную атмосферу", – отметил Хидео Кодзима.
По словам гейм-дизайнера, благодаря современным технологиям можно с фотографической точностью воссоздавать реальные интерьеры.
Хидео Кодзима приехал в Москву на выставку "ИгроМир" и фестиваль Comic Con Russia, которые проходят с 4 по 6 октября. Там он представит игру DeathStranding для PlayStation 4.
Хидео Кодзиму считают одним из создателей жанра "Стелс". Он известен во всем мире нововведениями в области сторителлинга и кинематографическими вставками в компьютерных играх. В 2015 году японский разработчик основал студию Kojima Productions.
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