Москва онлайн покажет встречу с японским геймдизайнером Хидео Кодзимой

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5 октября гениальный японский геймдизайнер Хидео Кодзима посетит фестиваль Comic Con Russia. Он расскажет о своем творчестве и представит новую игру Death Stranding, в которой говорится о мире недалекого будущего, где человечеству грозит вымирание из-за сверхъестественных явлений.

Хидео Кодзима своим творчеством покорил весь мир. Он считается одним из создателей жанра "Стелс". Хидео Кодзима также известен хитроумными сюжетами, нововведениями в области сторителлинга и использованием кинематографических вставок в компьютерных играх. В 2015 году Кодзима основал собственную студию Kojima Productions.

Смотрите трансляцию встречи 5 октября в 16:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.