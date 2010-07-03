Москва онлайн покажет встречу с Мориарти из сериала "Шерлок"

Фото: ТАСС/Vianney Le Caer/AP

С 3 по 6 октября в столице будет проходить фестиваль поп-культуры Comic Con Russia. В этом году специальным гостем станет ирландский актер Эндрю Скотт, известный многим по роли Мориарти в сериале "Шерлок". Актер расскажет о своей карьере и любимых ролях, а также ответит на вопросы поклонников, примет участие в фотосессии и раздаст автографы.

Помимо работы в сериале "Шерлок", Эндрю Скотт также снимался в фильмах "Виктор Франкенштейн", "007: Спектр", историческом сериале "Корона". В 2020 году в широкий прокат выйдет военная драма "1917", в которой актер работал вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и Ричардом Мэдденом.

Смотрите трансляцию встречи с актером 5 октября в 15:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.