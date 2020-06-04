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Культура

20:27

Опубликован ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя

культура

Фото: ТАСС/AP

Журнал New Yorker опубликовал ранее неизвестный рассказ американского писателя Эрнеста Хемингуэя под названием "Погоня как счастье" (Pursuit As Happiness).

Главный герой повествования по имени Эрнест Хемингуэй вместе с друзьями пытается поймать огромного марлина.

Рукопись нашел внук писателя Шон Хемингуэй в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне.

Эрнест Хемингуэй (1899–1961) – один из крупнейших американских писателей XX века. В 1953 году повесть "Старик и море" принесла Хемингуэю Пулитцеровскую премию, а годом позже – Нобелевскую премию по литературе.

Ранее Главархив опубликовал документы к 178-летию со дня издания "Мертвых душ". В частности, речь идет о протоколе заседания Московского цензурного комитета от 12 декабря 1841 года о передаче на рассмотрение цензору Ивану Снегиреву первой части рукописи.

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