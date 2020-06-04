Фестиваль "Красная площадь" за день сможет посетить не более 6 тысяч человек

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Книжный фестиваль "Красная площадь", который пройдет в центре Москвы с 6 по 8 июня, за день сможет посетить не более 6 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва".

По словам исполнительного директора фестиваля Андрея Гельмизы, пригласить на площадь в этом году всех желающих не получится, поскольку есть ограничения по количеству людей, которые могут прийти в один день.

"Чтобы не создавать излишнее скопление людей на площади и позволить людям поддерживать необходимую дистанцию, мы разбили посещение площади на несколько сеансов", – добавил он.

Фестиваль будет открываться в 12:00 и закрываться в 22:00. Как объяснил Гельмиза, это время разделено на пять двухчасовых сеансов. Перед посещением фестиваля москвичам нужно зайти на его официальный сайт и выбрать удобное время.

На площади будут приняты все необходимые меры безопасности: гражданам нужно будет соблюдать санитарную дистанцию в 1,5 метра и перчаточно-масочный режим.

В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. Для москвичей подготовили уникальный литературный марафон. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении мер безопасности: прийти на фестиваль можно будет пешком либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки. Также обязательны маски и перчатки. Посетителям необходимо соблюдать безопасное расстояние друг от друга.

В связи с пандемией коронавируса фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы.

Председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь" рассказал, что мероприятие будет приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка.

В фестивале примут участие писатели и поэты, известные артисты лучших столичных театров и популярные музыканты, которые подготовят программы по мотивам литературных произведений. Ведущие музеи страны расскажут о своих издательских программах и, конечно, о запланированных выставках.

