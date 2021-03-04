"Золотая маска" объявила онлайн-программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программа "Золотая маска" online откроется 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Это будет четвертая "Золотая маска" в таком формате. На главной странице портала "Рамблер" будут транслировать четыре спектакля, отмеченных экспертами премии. В течение года все спектакли будут доступны на мультимедийном сервисе Okko.

Программу 10 марта откроет спектакль Новосибирского театра "Старый дом", который получил 11 номинаций на премию. 9 апреля покажут спектакль "Чернобыльская молитва" Никитинского театра из Воронежа. 2 мая пройдет спектакль из Екатеринбурга "Приказ короля" театра "Урал Опера Балет". Завершит программу онлайн-премьера БДТ имени Товстоногова "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель".

Все четыре спектакля – участника программы "Золотая маска" online представляют актуальный российский театр. Они говорят со зрителем на важные темы, при этом являясь серьезным режиссерским и авторским художественным высказыванием.

Ранее сообщалось, что церемония вручения театральных премий "Золотая маска" состоится 22 апреля в концертном зале парка "Зарядья".