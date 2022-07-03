Народный артист России Сергей Сосновский скончался на 68-м году жизни

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Народный артист РФ Сергей Сосновский умер в возрасте 67 лет после тяжелой болезни, сообщается в телеграм-канале МХТ имени Чехова.

"Художественный театр скорбит и выражает соболезнования жене Сергея Валентиновича Юлии, его детям, всем его родным, многочисленным друзьям и коллегам. О дате прощания мы сообщим позднее", – говорится в сообщении.

Одними из его последних работ в МХТ имени Чехова стали Шейлок в "Венецианском купце", Сумароков в "В окопах Сталинграда" и Томас, старый слуга Мюнхгаузена в спектакле "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".

Сергей Сосновский окончил Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова в 1976 году. В 2004 году стал частью труппы Московского Художественного театра. За работу в спектакле "Человек-подушка" был удостоен театральной премии "Чайка" в 2007 в номинации "Лучший актерский ансамбль". Трижды лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова.