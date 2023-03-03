"LA’Театр" представит драму-мюзикл "Он. Она" в постановке Дмитрия Волкова

Фото: la-teatr.ru

17 и 18 марта 2023 года в обновленном театральном пространстве "LA’Театра" состоится премьера спектакля "Он. Она" Дмитрия Волкова.

"Он. Она" – это стильная и современная любовная история, рассказанная через мелодичные песни, написанные актером театра и кино, солистом мюзиклов Станиславом Беляевым и исполненные в дуэте с актрисой, солисткой мюзиклов, певицей, лауреатом конкурса "Новая волна" Галиной Безрук.

Романтическая история, полная меланхоличного юмора, пронзительной лирики и светлой ностальгии, многим покажется знакомой, ведь эта история – о каждом из нас. Жанр определяется режиссером как драма-мюзикл: зрителей ждет не просто музыкально оформленная история любви, а настоящая драма, полная глубоких чувств, серьезных философских рассуждений и подлинного актерского проживания на сцене.

Лаконичная и функциональная сценография спектакля разработана художником театра и кино Марией Мелешко, работающей в МХТ им. А. П. Чехова и успешно сотрудничающей с Театром Наций, Театром им. Вахтангова, "Мастерской Петра Фоменко" и другими. Вся музыка, написанная Беляевым и аранжированная Волковым, будет исполнена вживую – специально для проекта режиссер собрал команду молодых и талантливых музыкантов.

Ранее "LA’Театр" анонсировал премьеру спектакля "Я ничего не помню" Вадима Дубровицкого по одноименной пьесе известного драматурга Артура Миллера. В ироничном и вместе с тем пронзительном спектакле главные роли сыграют народные артисты России Станислав Любшин и Наталья Тенякова.

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