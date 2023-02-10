"LA’Театр" представит спектакль "Я ничего не помню" в новом зале

Фото: пресс-служба "LA’Театра"

19 февраля в обновленном театральном пространстве "LA’Театра" пройдет премьера спектакля "Я ничего не помню" Вадима Дубровицкого по одноименной пьесе известного драматурга Артура Миллера.

В ироничном и вместе с тем пронзительном спектакле главные роли сыграют народные артисты России Станислав Любшин и Наталья Тенякова. Для режиссера это полноценный перезапуск спектакля 1998 года по шедевру американского писателя о любви, дружбе, одиночестве, прихотях памяти и смысле жизни.

Грустная и смешная история выдающегося драматурга в исполнении больших артистов станет первой постановкой в серии премьер текущего сезона "LA’Театра". Помимо "Я ничего не помню", в ближайшие месяцы планируется выпустить не менее четырех премьер с участием популярных артистов театра и кино. События приурочены к открытию нового театрального пространства на Хамовническом Валу, 34, в одной минуте от станции метро "Спортивная".

"LA’ Театр" – это уникальный частный театр, основанный в 2002 году режиссером, сценаристом и продюсером Вадимом Дубровицким. Основное кредо театра – создавать достойные театральные проекты, рассчитанные на думающего зрителя. В спектаклях задействованы лучшие актеры страны.

Ранее Московский зоопарк в честь своего 159-летия объявил о старте проекта "Театр в библиотеке". Первый спектакль "Зоопарк зимой работает" назначен на 12 февраля в 12:00 в библиотеке учреждения. Зрители смогут узнать много нового о жизни животных, их происхождении и многом другом. Актеры в игровой форме расскажут, кто из обитателей зоосада впадает в спячку, а кого переносят до весны в теплые помещения.

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