Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян

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Голливудского актера Рами Малека обвинили в подрыве ценностей жителей Египта.

"Этот человек стремится навредить моральным устоям наших молодых людей, и я был очень удивлен, когда египетские СМИ начали активно праздновать его победу", – цитирует ТАСС депутата местного парламента, секретаря Жилищного комитета законодательного органа.

По мнению политика, ролью Фредди Меркьюри актер "пытается пропагандировать нетрадиционную ориентацию".

Ранее сообщалось, что Малек получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за фильм "Богемская рапсодия". Конкуренцию ему составили Кристиан Бэйл (картина "Власть"), Брэдли Купер (мелодрама "Звезда родилась"), Уиллем Дефо (фильм "Ван Гог. На пороге вечности") и Вигго Мортенсен (кино "Зеленая книга"). Фильм "Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера рассказывает о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри.

На церемонии награждения Малек произнес трогательную речь, поблагодарив своих родных, а также участников группы Queen, позволивших ему стать "частью их наследия". "Я навсегда в долгу перед вами", – заключил артист.

Рами Малек – американский актер египетского происхождения. Известен также своей ролью Эллиота Алдерсона в телесериале "Мистер Робот", за которую получил премию "Эмми ". Также актёр является лауреатом премии "Золотой глобус", "Премии гильдии киноактеров США", BAFTA.