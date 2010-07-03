Рами Малека обвинили в подрыве моральных устоев египтян

Голливудского актера Рами Малека обвинили в подрыве ценностей жителей Египта.
"Этот человек стремится навредить моральным устоям наших молодых людей, и я был очень удивлен, когда египетские СМИ начали активно праздновать его победу", – цитирует ТАСС депутата местного парламента, секретаря Жилищного комитета законодательного органа.
По мнению политика, ролью Фредди Меркьюри актер "пытается пропагандировать нетрадиционную ориентацию".
Ранее сообщалось, что Малек получил премию "Оскар" в номинации "Лучший актер" за фильм "Богемская рапсодия". Конкуренцию ему составили Кристиан Бэйл (картина "Власть"), Брэдли Купер (мелодрама "Звезда родилась"), Уиллем Дефо (фильм "Ван Гог. На пороге вечности") и Вигго Мортенсен (кино "Зеленая книга"). Фильм "Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера рассказывает о пути к успеху группы Queen и ее вокалиста Фредди Меркьюри.
На церемонии награждения Малек произнес трогательную речь, поблагодарив своих родных, а также участников группы Queen, позволивших ему стать "частью их наследия". "Я навсегда в долгу перед вами", – заключил артист.
Рами Малек – американский актер египетского происхождения. Известен также своей ролью Эллиота Алдерсона в телесериале "Мистер Робот", за которую получил премию "Эмми ". Также актёр является лауреатом премии "Золотой глобус", "Премии гильдии киноактеров США", BAFTA.
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