Стас Пьеха рассказал о своем состоянии при коронавирусе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Стас Пьеха рассказал, что уже не первый месяц тяжело переносит коронавирус и его последствия. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Свое состояние певец описал так: "Неделю живешь – неделю существуешь". В частности, Пьеха пожаловался на проблемы с сосудами, суставами и повторяющимися простудами.

Также певец добавил, что из-за заболевания не может увидеться с сыном, который живет в Санкт-Петербурге, писать музыку в студии и улучшать боевые навыки в спортлагере.

Ранее актер Иван Охлобыстин во время поздравления соратников партии "Справедливая Россия – Патриоты России – За правду" с юбилеем объединения сообщил о заражении коронавирусом.

