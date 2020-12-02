Превращение Эллен Пейдж в Эллиота получило поддержку Netflix

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Сервис Netflix поддержал превращение актрисы Эллен Пейдж в Эллиота Пейджа. Об этом сообщается в официальном аккаунте сервиса в Twitter.

Артистка исполнила одну из главных ролей в сериале Netflix "Академия "Амбрелла". В сервисе отметили, что очень гордятся своим супергероем и с нетерпением ждут встречи с Эллиотом в следующем сезоне.

"Мы любим тебя, Эллиот", – добавляют представители сервиса.

Также отмечается, что имя актрисы уже изменили в базе данных – и во всех проектах, где задействован Эллиот.

"Твои таланты и вдохновение не знают границ. Мы присоединяемся к твоим поклонникам, посылая тебе нашу любовь и поддержку!" – добавили в студии Universal Content Productions, которая отвечает за съемки сериала.

Ранее актриса Эллен Пейдж, исполнившая одну из главных ролей в фильме режиссера Кристофера Нолана "Начало", объявила, что стала трансгендером. В этой связи она попросила называть ее Эллиот и говорить о ней, используя местоимения он/они.