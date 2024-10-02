Актер сериала "Добрые времена" Джон Эймос умер в возрасте 84 лет

Фото: AP Photo/Gus Ruelas

В США скончался актер Джон Эймос, наиболее известный благодаря главной роли в сериале "Добрые времена", передает телеканал ABC News.

Актер ушел из жизни еще 21 августа. Он умер в Лос-Анджелесе естественной смертью. Эймосу было 84 года.

Джон Эймос известен по ролям в сериалах "Крутой Уокер", "Добрые времена", "Люди в деревьях", "Обмани меня". Также он сыграл в фильмах "Поездка в Америку", "Крепкий Орешек – 2" и "Доктор Дулиттл – 3".

Американский артист также снимался в российском кино, он сыграл в картинах "Личный номер" и "Бой с тенью". Эймос играл на Бродвее и занимался музыкой. В 1977 году он был номинирован на премию "Эмми" за роль в сериале "Корни".