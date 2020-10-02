Депутат МГД Герасимов: Московский молодежный театр возобновил работу

Фото: соцсети

Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что возобновил работу Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как уточнил парламентарий, в период самоизоляции театр работал в онлайн-режиме. Актеры и студенты курса при театре читали сказки Александра Пушкина для зрителей. Кроме того, ко Дню Победы была подготовлена праздничная программа.

Евгений Герасимов обратил внимание, что новый формат работы театра оказался востребованным среди зрителей.

Художественный руководитель театра Вячеслав Спесивцев подчеркнул, что удалось подготовить сразу несколько премьер. Их москвичи и гости столицы смогут увидеть осенью, отмечает худрук. Например, планируется постановка спектакля по роману Чингиза Айтматова "Плаха". В данном спектакле будет всего одна декорация – ей станет портрет Чингиза Айтматова, который нанесут на 34 чемодана.

Депутат напомнил, что 2020 год был объявлен Годом Киргизии в России.

Ранее говорилось, что в театрах Москвы могут ввести оповещения о соблюдении масочного режима.