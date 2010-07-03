Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда

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Британский стрит-арт художник Бэнкси открывает магазин и запускает собственный одноименный бренд, сообщил художник в Instagram.

Его шоурум "Валовый внутренний продукт" выполняет только рекламную функцию. Двери магазина так и не откроются, а представленные товары можно будет купить только онлайн.

Тем не менее на витрине выставлены различные вещи, сделанные Бэнкси. Их продажа начнется, когда запустят вебсайт.

Бэнкси – самый известный и самый неуловимый уличный художник в мире. До сих пор его личность так и не раскрыта. Сообщалось, что журналист Роберт Мерфи нашел в архивах телеканала ITV интервью 2003 года с человеком, который может быть Бэнкси. Лицо героя материала закрыто футболкой и кепкой, видны только глаза.

На сегодняшний день самым дорогим произведением Бэнкси считается картина Дэмьена Херста с его фирменными разноцветными точками, поверх которой Бэнкси изобразил крысу, закрашивающую точки серой краской. В 2008 году работу продали за 1,87 миллиона долларов.