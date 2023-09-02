Умер оперный солист Большого театра Максим Пастер

Фото: ИТАР-ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В пятницу 1 сентября ушел из жизни солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер. Об этом сообщается на официальном сайте ГАБТа.

"Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой", – говорится в сообщении театра.

По предварительной информации, церемония прощания с артистом пройдет 6 сентября. Окончательная дата и место прощания станут известны позже.

Коллектив и руководство театра выразили соболезнования родным и близким артиста.

Максим Пастер родился 4 декабря 1975 года в Харькове. В 1994 году он окончил отделение хорового дирижирования Харьковского музыкального училища. После окончания вокального факультета Харьковского государственного института искусств в 2003 году Пастер дебютировал в Большом театре в партии Баяна на премьере оперы Руслан и Людмила Глинки, а в 2004 году был принят в оперную труппу. В репертуаре артиста – партии в "Летучем голландце" Вагнера, "Макбете" Верди, "Мазепе" Чайковского, "Борисе Годунове" Мусоргского, "Мадам Баттерфляй" Пуччини, десятки других.