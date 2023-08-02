Директор "Ленкома" заявил об отсутствии изменений в состоянии режиссера Панфилова

Фото: ТАСС/Екатерина Чеснокова

Состояние народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова, ранее госпитализированного с инсультом, остается без изменений. Об этом заявил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Чувствует себя так же, как и чувствовал, конкретных улучшений пока нет", – цитирует его ТАСС.

По словам Варшавера, медики прикладывают все усилия для улучшения состояния Панфилова. Он также выразил надежду на положительный исход ситуации и скорейшее выздоровление режиссера.

О госпитализации Панфилова стало известно 11 мая. Его положили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом. Позже его перевели в другую московскую больницу. В институте Склифосовского состояние режиссера оценили как тяжелое.

В июле Варшавер сообщал об удовлетворительном состоянии Панфилова. Тогда же он назвал уникальным режиссером, подарившим зрителям в театре и кино много интересных образов, и заявил о планах артистов театра встретить Панфилова объятиями.



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