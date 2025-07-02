Причиной смерти актера Новицкого стала онкология

Фото: vk.com/Московский драматический театр "Сфера"

Российский актер Алексей Новицкий скончался от рака легких. У него была онкология третьей стадии, сообщает aif.ru со ссылкой на его внучатого племянника Михаила.

"Узнали буквально в марте. Из-за пневмонии он обратился в больницу и узнал о заболевании. Последние три месяца он с нами жил, мы ухаживали, но с каждым днем он становился слабее", – рассказал он.

Новицкому 29 июня стало хуже, мужчину забрали на скорой помощи и доставили в реанимацию. Его не стало 1 июля, артист не дожил до своего 76-летия четыре дня.

О кончине Новицкого ранее сообщила пресс-служба Московского драматического театра "Сфера".

Актер после обучения в Театральном институте имени Щукина служил в Краснодарском театре музыкальной комедии, а затем – в Первом Московском областном театре, Московском Литературно-драматическом театре и Московском драмтеатре "Сфера".

Он принимал участие в спектаклях "Без названия", "Весенняя сказка", "Комедии", "Моль", "Театральный роман" и сыграл эпизодическую роль в сериале "Каменская".

