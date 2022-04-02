Портал "Музейная Москва онлайн" подготовил программу ко Дню детской книги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В честь Международного дня детской книги, который отмечается 2 апреля, портал "Музейная Москва онлайн" подготовил виртуальную подборку экспонатов, посвященных жизни и творчеству великого датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Экспонаты собраны из разных музеев столицы. Среди них раритетные издания произведений писателя, иллюстрации к его сказкам, реквизит к кинофильму режиссера Эльдара Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви".

Также пользователи смогут узнать, как художники и скульпторы представляли себе персонажей волшебных историй датского писателя.

В виртуальной подборке все желающие смогут увидеть почтовые открытки с иллюстрациями советской художницы Натальи Антокольской к сказке Андерсена "Принцесса на горошине".

С 26 марта по 3 апреля в столичных библиотеках проходит Московская неделя детской книги. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, в 2022 году специальную программу подготовили 137 библиотек. Их посетители смогут встретиться с писателями, поэтами и художниками-иллюстраторами, познакомиться с новинками литературы, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а также увидеть мультфильмы по мотивам любимых произведений.

