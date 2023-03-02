Швыдкой сообщил о проведении церемонии вручения ТЭФИ осенью 2023 года

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Церемония вручения Национальной телепремии ТЭФИ в 2023 году состоится осенью, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Что касается большого национального ТЭФИ, решили проводить это осенью. Я думаю, что мы сейчас пытаемся найти такую новую модель, в которой мы могли бы учесть все обстоятельства сегодняшней жизни", – приводит ТАСС его слова.

Спецпредставитель президента также сообщил, что прорабатывается вопрос о проведении международного проекта "Русские сезоны" в Таиланде в 2024 году. При этом обсуждаются несколько государств для его проведения.

В августе Михаил Швыдкой заявил, что церемония вручения Национальной телепремии ТЭФИ в 2022 году не состоится.

Кроме того, в прошлом году Россия не стала выдвигать свою киноленту на соискание премии "Оскар". Соответствующее решение было принято президиумом Киноакадемии, который занимается формированием и утверждением состава комиссии по выдвижению отечественного фильма на соискание соответствующей премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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