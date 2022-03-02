Гендиректор МХАТа сообщил о выписке Татьяны Дорониной из больницы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман сообщил, что народная артистка СССР Татьяна Доронина была выписана из больницы и переведена в пансионат "Барвиха".

"Я предлагал отвезти ее еще в пятницу, но, по ее словам, она 13 дней провела в счастье и хотела бы еще остаться", – сказал он ТАСС, поблагодарив врачей больницы за лечение.

О госпитализации Татьяны Дорониной в Центральную клиническую больницу стало известно 22 февраля. Причиной стал коронавирус, однако ПЦР-тест показал отрицательный результат. При этом врачи приняли решение оставить артистку под наблюдением до полного восстановления.

