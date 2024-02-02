Умер оператор франшизы "Последний Богатырь" Павел Капинос

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Умер российский оператор, режиссер, сценарист Павел Капинос, снявший фильмы "Последний богатырь: корень зла", "Последний богатырь: посланник тьмы", "Непослушная", "Духless 2", "8" и сериалы "Номинация" и "Беспринципные", передает ТАСС.

Капинос ушел из жизни в возрасте 48 лет. О его смерти сообщила актриса Дарья Досталь. Также его смерть подтвердила режиссер Анна Меликян, которая работала с оператором на своей картине "8". По ее словам, накануне у него остановилось сердце.

Меликян выразила соболезнования родным и близким Капиноса, назвав его одним из лучших операторов в стране.

Павел Капинос родился 8 октября 1975 года. Он окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Вадима Юсова), после чего снял свыше 20 фильмов и сериалов. Один из последних проектов Капиноса – фантастическая комедия "Ждун". Картина находится в стадии производства.