01 декабря, 16:15Культура
В Мариинском театре подтвердили, что Валерий Гергиев останется худруком театра
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Народный артист России Валерий Гергиев останется художественным руководителем – директором Мариинского театра. Об этом сообщила пресс-служба театра в беседе с ТАСС.
"В ближайшей афише Мариинского театра он заявлен за дирижерским пультом три-пять раз в неделю", – подчеркнули в культурном учреждении.
Кроме того в театре не сомневаются, что Гергиев быстро и грамотно распределит свое внимание между Москвой и Санкт-Петербургом.
До этого Михаил Мишустин подписал указ о назначении Гергиева на должность гендиректора Большого театра на последующие 5 лет. Владимир Урин, который до него занимал эту должность, покинул пост гендиректора театра по своему желанию.
Ранее СМИ сообщили о возможном назначении главы Мариинского театра Валерия Гергиева на пост руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров.
При этом сам Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении, заявлял, что не искал возможности работать еще больше. Однако прикладывать усилия для развития собственной страны он назвал необходимым.
Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра сроком на пять лет
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