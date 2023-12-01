В Мариинском театре подтвердили, что Валерий Гергиев останется худруком театра

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Народный артист России Валерий Гергиев останется художественным руководителем – директором Мариинского театра. Об этом сообщила пресс-служба театра в беседе с ТАСС.



"В ближайшей афише Мариинского театра он заявлен за дирижерским пультом три-пять раз в неделю", – подчеркнули в культурном учреждении.



Кроме того в театре не сомневаются, что Гергиев быстро и грамотно распределит свое внимание между Москвой и Санкт-Петербургом.

До этого Михаил Мишустин подписал указ о назначении Гергиева на должность гендиректора Большого театра на последующие 5 лет. Владимир Урин, который до него занимал эту должность, покинул пост гендиректора театра по своему желанию.

Ранее СМИ сообщили о возможном назначении главы Мариинского театра Валерия Гергиева на пост руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров.

При этом сам Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении, заявлял, что не искал возможности работать еще больше. Однако прикладывать усилия для развития собственной страны он назвал необходимым.

Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра сроком на пять лет