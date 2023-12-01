Фото: пресс-служба ВДНХ

Обновленный кинотеатр "Круговая кинопанорама" открылся на ВДНХ. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, для него разработали уникальную технологию. Это первый в мире кинотеатр такого типа, где можно смотреть и современные, и старые ленты, проецирующиеся на экраны 11 отреставрированных аппаратов.

"Гости выставки вновь могут присоединиться к кинопутешествиям по территории нашей страны", – подчеркнула она.

Уточняется, что в работе площадки используются, в частности, цилиндрический экран высотой 10 метров и поворотная платформа-трансформер. Фильмы транслируют на экран с проекцией 360 градусов, из-за чего создается эффект полного погружения.

Во вторник, четверг и воскресенье гости могут увидеть ленты "В дорогу, в дорогу" (1969), "Возьмите нас с собой, туристы!" (1966), "Волга – русская река" (1984). Показы проходят в 14:00, 17:00 и 19:00.

По понедельникам, средам, пятницам и субботам с 12:00 до 20:00 желающих приглашают на цифровой фильм этого года, который посвящен уникальной природе и заповедным уголкам России.

Движение платформы в сочетании со световым шоу и физическими эффектами создает ощущение реального скоростного перемещения и присутствия. Сеанс длится 50 минут, зал вмещает 80 человек.

Ранее VR-кинотеатр начал работать в павильоне "Умный город" на ВДНХ в Москве. Гости выставки-форума "Россия" могут отправиться в виртуальное путешествие по шести маршрутам, которые подготовили совместно с проектом "Узнай Москву".

В августе стало известно, что кинотеатр "Ударник" ждет комплексная реставрация. Сергей Собянин назвал его легендарным местом для Москвы и российского кинематографа.

"Мой район. Навигатор": кинотеатр "Ударник" вновь откроется для посетителей