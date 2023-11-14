VR-кинотеатр открылся в павильоне "Умный город" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент информационных технологий города Москвы

VR-кинотеатр начал работать в павильоне "Умный город" на ВДНХ в Москве. Гости выставки-форума "Россия" могут отправиться в виртуальное путешествие по шести маршрутам, которые подготовили совместно с проектом "Узнай Москву", сообщает портал мэра и правительства столицы.

В VR-кинотеатре посетители узнают исторические факты о городе, виртуально погуляют по крышам и гостинице "Националь", увидят, как улицы и здания Москвы со временем преображались.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий добавили, что такой VR-кинотеатр уже был представлен на Московском урбанистическом форуме в экспозиции павильона "Цифровые технологии Москвы" в "Лужниках". За несколько недель цифровые экскурсии посетили свыше 15 тысяч человек. Чтобы еще больше горожан и туристов смогли отправиться на виртуальную прогулку, VR-кинотеатр открыли на ВДНХ, подчеркнули там.

В павильоне "Умный город" все желающие могут надеть очки виртуальной реальности и посмотреть, что было на территории парка "Зарядье" несколько веков назад, как менялись Тверская улица и главная выставка страны.

Виртуальная экскурсия длится 20 минут, для удобства VR-кинотеатр оборудовали специальными креслами-коконами. Виртуальный кинотеатр работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Посещение бесплатное, предварительная регистрация не нужна.

Для детей посещение кинотеатра возможно по решению родителей, поскольку производители виртуальных очков рекомендуют просмотр VR-контента для зрителей старше 12 лет.

Кроме того, в павильоне "Умный город" обновили постоянную экспозицию из шести тематических пространств. Там представили информацию об электронных сервисах и других проектах, которые делают жизнь в Москве комфортнее, – "Интеллектуальный транспорт", "Цифровая медицина", "Москва – больше, чем город", "Благоустройство и комфорт", "Образование" и "Центр управления городом".

Ранее сообщалось, что с программой лояльности "Друзья ВДНХ" посетители ВДНХ могут сэкономить на посещении музеев, ресторанов и кафе и спортивных объектов на территории выставки.

Для получения персональной виртуальной карты нужно зарегистрироваться на сайте ВДНХ или в инфоцентре арки главного входа. Потребуется указать имя, номер телефона и электронную почту.

Акция "Московская музейная неделя" стартовала 13 ноября в столице