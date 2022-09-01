Барто и Пушкин стали самыми известными детскими авторами в РФ

Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов
Наиболее известными авторами детских книг среди родителей в России стали Агния Барто и Александр Пушкин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование издательской группы "ЭКСМО-АСТ".
О творчестве Агнии Барто знают 38% опрошенных, Александра Пушкина – 37% респондентов. Третье место в списке популярных авторов присудили Корнею Чуковскому (32%).
По данным экспертов, большая часть родителей практически не знает современных российских и зарубежных авторов, а также не прививает тягу к чтению своим детям. Однако в ходе исследования стало известно, что чаще всего из зарубежных авторов родители называли Ганса Христиана Андерсена (27%), братьев Гримм (16%) и Шарля Перро (10%).
"Почти каждый второй (45% опрошенных) родитель не смог вспомнить ни одного зарубежного автора детских книг", – уточнили исследователи.
Кроме того, опрос показал, что взрослые с детьми читают меньше всего, однако во время пандемии интерес значительной вырос. Самая низкая читательская активность была зафиксирована среди группы людей в возрасте от 25 до 44 лет. Исследователи отметили, что в этой аудитории россиян сосредоточено наибольшее количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет, когда происходит формирование привычки к чтению.
"Россияне тратят на чтение книг около девяти минут в день", – заявили в издательской группе "ЭКСМО-АСТ".
Издатели порекомендовали родителям прививать детям любовь к чтению на собственном примере. Приучить ребенка к регулярному чтению можно, организовав совместное изучение литературы и выбирая книги по вкусу для всех членов семьи.
Читать ребенку детские произведения можно с раннего возраста, заметили специалисты. Также родителям порекомендовали посещать с ребенком библиотеки и дарить ему книги.
"Стоимость современных книг довольно высока. Несмотря на то что лишь небольшая часть российских семей сегодня испытывает финансовые трудности в их покупке, эта проблема актуальна для родителей с невысоким уровнем дохода. Повышение доступности книг может быть одной из форм социальной поддержки семей государством", – сообщили исследователи.
Ранее редактор, руководитель направления Wonder Books редакции детских зарубежных проектов "Вилли Винки" Елена Яковлева рассказала, что в детских книгах стал чаще появляться образ героини-феминистки. По словам редактора, главная особенность современной фантастики от классической заключается в наличии образа той самой девочки. При этом она совсем не воительница, а умная и разносторонняя личность.
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