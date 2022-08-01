Умерла художественный руководитель ансамбля "Березка" Мира Кольцова

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Советская и российская танцовщица, балетмейстер и художественный руководитель государственного академического хореографического ансамбля "Березка" Мира Кольцова умерла 1 августа на 84-м году жизни.

Управляющий делами президента России Александр Колпаков выразил соболезнования родным Кольцовой и всему коллективу ансамбля.

"Мира Михайловна была выдающимся человеком, артистом с большой буквы и истинным патриотом своей страны. Весь свой безграничный талант она посвятила прославлению культурных традиций России", – передает РИА Новости его слова.

Колпаков пообещал, что культурные традиции, заложенные Кольцовой, будут продолжены.

