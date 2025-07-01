Скончался создатель супергероев DC и Marvel Джим Шутер

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Скончался художник, сценарист, редактор, издатель и создатель супергероев DC и Marvel Джеймс Чарльз Шутер, также известный как Джим Шутер, передает Forbes.

Причиной смерти 73-летнего Шутера стал рак пищевода.

Будущий редактор родился в Питтсбурге в 1951 году в семье выходцев из Польши. В индустрию комиксов он пришел в возрасте 14 лет. С 1966 года Шутер профессионально работал сценаристом и художником в DC. Он разработал несколько персонажей, как героев, так и злодеев. Например, он стал автором Паразита, одного из врагов Супермена.

В 1969 году Шутер устроился в Marvel и стремительно поднялся по карьерной лестнице. Он был главным редактором Marvel Comics в один из самых творчески и коммерчески успешных периодов компании в 1980-х годах. В то время продажи Marvel оценивались в 80% всего рынка комиксов США.

Известно, что Шутер был крайне жестким руководителем с диктаторскими замашками, и в 1987 году он был уволен, по слухам, за требование редакционной автономии и выплаты роялти.

Шутер основал издательства комиксов Valiant, Defiant и Broadway и продолжал работать внутри и вне комиксной индустрии в течение последних 15 лет. Он комментировал историю комиксов в своем блоге и часто являлся приглашенным гостем на конвенциях.

Как отмечает Forbes, многие поколения создателей контента опубликовали посты в память супергероев DC и Marvel.