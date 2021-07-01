В Сети появился трейлер сиквела фильма ужасов "Не дыши"

В Сети появился первый трейлер новой части фильма ужасов "Не дыши". Об этом сообщает газета "Известия".
Режиссером продолжения стал Родольфо Саягес, известный по работе над фильмом "Зловещие мертвецы: Черная книга". Режиссер первой части картины Федерико Альварес выступил в качестве продюсера и сценариста.
В продолжении ленты зрители вновь увидят противостояние слепого мужчины и нескольких преступников. Главную роль исполнит актер Стивен Лэнг, наиболее известный по своей роли в фильме "Аватар".
Премьера фильма в России состоится 12 августа этого года.
Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер картины "Множественные святые Ньюарка" – приквела культового сериала "Клан Сопрано". Режиссером ленты выступил Алан Тейлор, сценарий написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз. Премьера фильма в России запланирована на 23 сентября.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.