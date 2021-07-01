В Сети появился трейлер сиквела фильма ужасов "Не дыши"

Видео: youtube.com/c/IGN

В Сети появился первый трейлер новой части фильма ужасов "Не дыши". Об этом сообщает газета " Известия ".

Режиссером продолжения стал Родольфо Саягес, известный по работе над фильмом "Зловещие мертвецы: Черная книга". Режиссер первой части картины Федерико Альварес выступил в качестве продюсера и сценариста.

В продолжении ленты зрители вновь увидят противостояние слепого мужчины и нескольких преступников. Главную роль исполнит актер Стивен Лэнг, наиболее известный по своей роли в фильме "Аватар".

Премьера фильма в России состоится 12 августа этого года.

Ранее кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер картины "Множественные святые Ньюарка" – приквела культового сериала "Клан Сопрано". Режиссером ленты выступил Алан Тейлор, сценарий написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз. Премьера фильма в России запланирована на 23 сентября.