Умерла девушка Джеймса Бонда

Актриса Таня Мале умерла в Великобритнии. Ей было 77 лет, сообщают "Дни.ру".

Информации о дате и месте прощания с актрисой пока не поступало.

Мировую известность Таня Мале получила после роли девушки секретного агента Джеймса Бонда Тилли Мастерсон. Картина "Голдфингер" вышла в 1964 году.

Таня Мале родилась 19 мая 1941 года в британском городе Блэкпул. С 16 лет работала моделью, после съемок в фильме о Бонде она продолжила карьеру модели.