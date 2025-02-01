Умер актер из сериала "Убойная сила" Виктор Семеновский

Фото: производство – студия "Слово" для компании "Первый канал" / из сериала "Убойная сила"; режиссер – Евгений Аксенов, Виктор Бутурлин, Александр Рогожкин;

Российский актер Виктор Семеновский скончался на 82-м году жизни, говорится на сайте Александринского театра.

"В труппу Александринского театра Виктор Семеновский был принят в 1969 году, посвятил служению александринской сцене более 55 лет своей жизни, создал более 70 разноплановых ролей. Одной из последних была роль Анаксагора в спектакле "Демагог", – рассказали в театре.

Семеновский родился 19 октября 1943 года. Его фильмография насчитывает в общей сложности более 40 работ. Среди них картины "Сладкая женщина", "Дубравка", а также "Сказки Старого Арбата" и "Пятеро с неба".

Также актер снялся в четвертом сезоне сериала "Убойная сила". Помимо этого, Семеновский появлялся в эпизодических ролях в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия" и "Литейный, 4".

