Посетители Тертьяковки поделились впечатлениями от "Ай-Петри. Крым" и выставки Куинджи

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1 февраля в Третьяковскую галерею вернули картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", украденную в воскресенье вечером, 27 января. Теперь полотно находится под защитным стеклом и оснащено сигнализацией. Похищение картины послужило своеобразной рекламой выставки: с раннего утра у входа в музей образовались многометровые очереди. Портал Москва 24 поговорил с посетителями Третьяковки и узнал об их впечатлениях от экспозиции.
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Для москвички Ирины попасть на выставку оказалось непростой задачей. "Купить билеты в кассе можно, но очередь огромная. Вчера не смогла попасть, – поделилась девушка. – Сегодня приехала к девяти, получилось. Стояла чуть больше часа. Выставка – просто восторг! Куинджи восхитителен!" Ирина также добавила, что днем ранее видела около очереди спекулянтов, продающих билеты, но покупать у них ничего не стала.
В свою очередь, выпускница факультета изобразительного искусства МГОУ им. Крупской Ольга рассказала, что на улице людей встречали сотрудники Третьяковской галереи и волонтеры. "Мы пришли почти в 14:45, попали в очень большую очередь, простояли три с половиной часа. Но когда встали в очередь, к нам подошли волонтеры и сказали, что стоять примерно три часа", – жалуется она. Именно поэтому, по мнению Ольги, лучше всего приезжать к самому открытию галереи или даже раньше минут на тридцать. "Эта выставка уникальна, туда привезли работы со всего мира, даже из музея в Улан-Удэ. Такая выставка была только в 1992 году и неизвестно, когда еще она может собраться. Есть смысл обязательно на нее сходить, потому что это масштабное событие в мире изобразительного искусства", – резюмировала Ольга.
Ирина, ходившая на выставку с сыном, рассказывает, что никаких сложностей с покупкой билета не ощутила. "Купила на официальном сайте галереи, заранее. Прошла без очереди в отдельный проход, который был открыт только для посетителей с билетами на руках. На кассу была очередь человек сто", – вспоминает она. Женщина добавляет, что сейчас на сайте билеты уже раскуплены до конца выставки. По ее словам, от посещения музея осталось прекрасное впечатление: "Выставка очень понравилась, от картин исходит нереальный свет, действительно складывается впечатление, что они подсвечиваются", – заключила она.
Фото: Агентство "Москва"/Юлия Годовникова
Несколько человек поделились с порталом Москва 24, что так и не смогли попасть на выставку. "На Куинджи мы так и не пошли, потому что очередь была на две улицы, – говорит ученица восьмого класса Богдана, – в итоге сходили на основную экспозицию".
Картину Куинджи "Ай-Петри. Крым", страховая цена которой – 12 миллионов рублей, с выставки украл 31-летний Денис Чуприков. Днем 27-го января мужчина пришел в галерею, снял знаменитую картину со стены и вынес с выставки. Никто из посетителей и работников музея ему не помешал. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".
После ЧП все картины Третьяковской галереи решили оснастить датчиками безопасности. Помимо этого, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе.
Картина будет находиться в Третьяковской галерее до закрытия экспозиции – 17 февраля.
Антон Тулупников
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