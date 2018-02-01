Пуговицу XVIII века с мальтийским крестом нашли во время работ на Остоженке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Столичные археологи обнаружили старинную пуговицу из медного сплава с мальтийским крестом во время строительных работ на Остоженке.
Пуговицу украшает восьмиконечный крест, который является символом Мальтийского ордена – старейшего рыцарского религиозного ордена в мире. По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, находка ценная, поскольку мундиры с нашитым на обмундирование мальтийским крестом в России носили только с 1799 по 1803 год, затем их упразднили.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работы велись в конце 2017 года. Археологи нашли остатки ленточного фундамента здания XIX века и кирпичную вымостку того же периода, развал кирпичной печи XVIII века и несколько фрагментов различных хозяйственных сооружений XVII и XVIII века, элементы дренажного колодца XVII века.
Еще одной важной находкой на Остоженке оказались красные печные изразцы (конец XVI — первая половина XVII века). Это декоративные плитки из глины красного цвета, которыми облицовывали печи.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Археологи также обнаружили ременный хвостовик, или ременный наконечник, XVI–XVII веков, из рога лося. Деталь крепилась к концу текстильного ремня, чтобы предохранять ремень от износа.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
За последние два года во время раскопок, строительных работ и благоустройства в Москве нашли более 10 тысяч артефактов. Для их сохранения, в числе прочего, создают небольшие археологические музеи под открытым небом.
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