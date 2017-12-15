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Археологический центр появится в столичном парке Митино. Работы по его созданию могут начаться уже в следующем году. Об этом сообщил замруководителя департамента культурного наследия Москвы, главный археолог города Леонид Кондрашев.

"Сейчас идут активные работы по благоустройству территории парка Митино. В следующем году мы планируем начать там работы по созданию археологического комплекса", – цитирует его слова "Интерфакс".

По словам Кондрашева, в парке сохранились два городища так называемой дьяковской культуры, а также 76 курганов. Находки относятся к периоду с VII века до нашей эры.

Предполагается, что археологический центр, а также фондохранилище будет создано на месте старого здания овощехранилища, которое было построено в советский период.

Ранее сообщалось, что центр Москвы превратили в объект археологического наследия. Речь идет о границах города XVIII века. Соответствующий приказ был выпущен Мосгорнаследием.

Ранее территория носила статус зоны охраняемого культурного слоя, утвержденный еще в 1998 году. В период с 2011 по 2017 год в ходе раскопок в столице было сделано 28 тысяч археологических находок.

Одно из последних открытий было сделано в конце октября 2017 года. Денежный клад времен Петра I нашли на Нижней Радищевской улице в центре столицы.